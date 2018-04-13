«Нафтогаз» активізував переговори з «Газпромом» про транзит газу після 2019 року

В ході цих переговорів українська сторона буде використовувати тактику економічного примусу».

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» активізував переговори з російським газовим монополістом «Газпромом» з питання транзиту російського газу через територію України після завершення терміну дії нинішнього контракту - після 2019 року.

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Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив головний комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

«Ми проводимо переговори з «Газпромом»... з березня місяця ми більш активно ведемо переговори щодо нового транзитного контракту», - сказав він.

За його словами, позиція «Нафтогазу» полягає в тому, щоб створити такі умови, за яких «Газпрому» буде економічно невигідно припиняти або знижувати обсяги транзитного газу з 2020 року.

«Другий напрям - це економічний примус до співпраці: ми кажемо «Газпрому», що якщо не буде транзиту через Україну після 2019 року, то ми вимагатимемо збільшення транзитного тарифу в 2018-2019 роках, щоб економічне знецінення української ГТС за відсутності транзиту і прискорена амортизація були відшкодовані «Нафтогазу» вже зараз», - пояснив топ-менеджер української компанії.

Вітренко відзначив, що якщо «Газпром» не хоче платити більше в 2018-2019 роках, то він має або сам забронювати потужності української ГТС (з 2020 року), або дозволити європейським газовим трейдерам купувати газ на східному кордоні України, і тоді вже європейські компанії бронюватимуть потужності ГТС.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з «Газпромом» було укладено у 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (з 2020 року) російський монополіст має намір максимально скоротити транзит свого газу через територію України.

Для збереження транзиту після 2019 року «Нафтогаз України» і уряд запропонували провести виділення ГТС у нову самостійну юрособу і залучити до її управління європейського партнера. За оцінками "Нафтогазу", доходи від транзиту в 2017 році становили 3 млрд дол.

Наприкінці лютого 2018 року президент України Петро Порошенко повідомив, що вже більш як десять всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання взяти участь у конкурсі з вибору партнера для управління ГТС України.