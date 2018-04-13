Україна і Молдова спільно рухатимуться на шляху інтеграції в енергосистему ЄС – «Укренерго»

За словами глави «Укренерго» Ковальчука, синергія двох країн повинна допомогти пройти цей шлях як можна легше і швидше.

Україна і Молдова об'єднають свої зусилля на шляху інтеграції енергосистем двох країн у спільний ринок електроенергії Європейського Союзу.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Faсеbook заявив глава компанії-оператора об'єднаної енергосистеми України «Укренерго» Всеволод Ковальчук, коментуючи вчорашнє підписання Меморандуму про співпрацю між двома країнами.

«Україна рухається в ENTSO-E (Об'єднання операторів енергосистем країн континентальної Європи – УНІАН) спільно з Молдовою, яка є нашим ключовим, історичним партнером. У нас одна стратегічна мета. Тому зараз важливо зробити так, щоб синергія двох країн допомогла нам пройти цей шлях як можна легше і швидше», - написав Ковальчук.

Також він зазначив, що ще в листопаді минулого року «Укренерго» і оператор енергосистеми Молдови Moldelectrica домовилися про координацію своїх дій для інтеграції обох країн до європейського ринку електроенергії.

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«І ось тепер аналогічна домовленість зафіксована на рівні урядів двох країн», - додав глава «Укренерго».

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року «Укренерго» ухвалила стратегію розвитку на найближчі 10 років, яка передбачає інтеграцію компанії до Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії (ENTSO-E). 28 червня компанія підписала угоду про приєднання України до енергетичної системи Європи. Ця угода набула чинності з 7 липня минулого року.

На початку січня 2018 року «Укренерго» і Moldelectrica, погодили плани синхронізації енергосистем двох країн з ENTSO-E.

12 квітня 2018 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик і Державний секретар Міністерства економіки та інфраструктури Молдови Віталій Юрка підписали Меморандум про співпрацю у сфері інтеграції двох країн в енергосистему ЄС.

Раніше Ковальчук зазначав, що після об'єднання енергосистем (України і ЄС), ціна на електроенергію в меншій енергосистемі, тобто української, знизиться на 20-30%, крім того спільний ринок з Європою забезпечить більш високий рівень конкуренції.