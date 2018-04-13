Скандального Вовка хочуть залишити "за бортом" НКРЕКП через "брак досвіду"

Конкурсна комісія з відбору нових членів НКРЕКП відхилила кандидатуру нинішнього голови регулятора.

Конкурсна комісія з відбору нових членів Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, відхилила кандидатуру нинішнього голови регулятора Дмитра Вовка, оскільки у нього недостатньо досвіду роботи у сфері енергетики.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні Конкурсної комісії.

Згідно з озвученою інформацією, стаж роботи Вовка у сфері енергетики становить 2 роки і 8 місяців (на посаді голови НКРЕКП). Для того щоб відповідати нормам закону, йому не вистачає 2 років і 2 місяців стажу.

За інформацією секретаря комісії Світлани Голікової, після сьогоднішнього рішення у кандидата є два дні, щоб оскаржити рішення Конкурсної комісії і надати інформацію про стаж, якого бракує.

"Дмитро Вовк пропрацював 3 роки і 3 місяці у ТОВ "Інвест Капітал", де він займався проектами у сферах добувної та вугільної промисловості", - повідомила Голікова.

При цьому голова Конкурсної комісії Василь Котко зазначив, що невідомо скільки часу Вовк займався проектами у вугільній галузі.

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат України від партії "Самопоміч" Лев Підлісецький повідомив, що Вовк подав свою кандидатуру на участь у конкурсі з відбору нових членів регулятора, незважаючи на те, що закон про НКРЕКП не допускає до участі в конкурсі кандидатів, які мають досвід в енергетиці менш як 5 років.

Згідно з планом ротації членів НКРЕКП, термін повноважень Вовка закінчується в травні цього року.

Дмитра Вовка (1989 року народження) було призначено на посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови НКРЕКП наприкінці грудня 2014 року. З червня 2015 року вступив у повноваження голови регулятора. До призначення на цю посаду у нього не було досвіду роботи у сфері енергетики. У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка. З березня 2013 року до грудня 2014 року Вовк працював у Москві - в корпорації Roshen, яка також належить президенту.

Комісія під керівництвом Вовка реалізувала план підвищення тарифів на електроенергію для населення і при цьому також підвищувала тарифи для промисловості, що не дало можливості побороти перехресне субсидування на ринку електроенергії.

За час керівництва Вовка НКРЕКП намагалася запровадити абонплату за газ, а також прийняла рішення про запровадження стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі і нові активи в розмірі 12,5%. Ставку на старі активи було розкритиковано низкою експертів. Експерт у галузі енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус вважає, що нові тарифи дадуть змогу власникам обленерго додатково отримувати близько 30 млрд грн на рік.