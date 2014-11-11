Компанія з ПАР не готова постачати в Україну третю партію вугілля по $86 за тонну

Про це заявив на прес-конференції директор держкомпанії «Укрінтеренерго», яка здійснює закупівлю вугілля з Південно-Африканської Республіки, Володимир Зіневич.

«Зараз вони не готові постачати нам вугілля по 86 дол., оскільки в зимовий період попит на вугілля, антрацити зростає», - сказав Зіневич.

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Він зазначив, що це також пов'язано із несплатою за поставки південноафриканського вугілля на четвертому судні (друга партія), прибуття якого очікується 25 листопада.

Зіневич також розповів, що п'яте судно завантажується вугіллям у порту ПАР, а після його відправлення в Україну буде завантажуватися шосте.

Причому директор "Укрінтеренерго" наголосив, що компанія шукає інших постачальників південноафриканського вугілля, однак поки що всі пропозиції є невигідними для України.

Як повідомляв УНІАН, "Укрінтеренерго" 19 серпня підписало угоду із компанією Steel Mont Trading Ltd. на постачання 1 млн тонн вугілля антрацитної групи для ТЕС державній енергогенеруючій компанії «Центренерго».

Згідно з контрактом, вартість закупівлі південноафриканського вугілля становить 86 дол. за тонну, а його ціна з урахуванням транспортних та інших витрат після доставки на склади ТЕС «Центренерго» коливається в районі 110 дол.

На початку листопада Генеральна прокуратура почала розслідування щодо завищених цін під час закупівлі вугілля із ПАР. Раніше ЗМІ повідомили, що причиною початку розслідування став сумнів президента України Петра Порошенка у прозорості схеми постачання вугілля із ПАР в Україну, яку він озвучив на засіданні РНБО.

7 листопада на допит у Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». Вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля із Південно-Африканської Республіки, після чого їх відпустили.

У понеділок, 10 листопада, у Генпрокуратуру як свідок був викликаний глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.