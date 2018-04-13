Аваков: компанії, які беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2», не можуть вести бізнес в Україні

За словами міністра, участь західних газових компаній у цьому проекті суперечить інтересам України.

Міжнародні компанії, які беруть участь у проекті будівництва газопроводу «Північний потік-2», який Росія хоче збудувати в обхід території нашої країни, не можуть вести бізнес в Україні.

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Таку думку під час 11-го Київського форуму з питань міжнародної безпеки висловив міністр внутрішніх справ, член Кабінету міністрів і Ради національної безпеки України Арсен Аваков.

«Я не розумію, як французька компанія ENGIE, яка з одного боку намагається спорудити у нас гігантську електростанцію в Чорнобильській зоні... а з іншого боку, як мені сказав колега-міністр, вони зовсім трішечки, ледве-ледве беруть участь у Nord Stream («Північний потік» - УНІАН). Нам не важливо – трішечки чи не трішечки. Наступають на незалежність моєї країни. Якщо це так, то ця компанія не може працювати з Україною, те саме стосується і будь-яких інших компаній», - сказав Аваков.

Також він подякував уряду США, який зайняв жорстку позицію проти будівництва газопроводу «Північний потік - 2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступу до нових джерел газу.

5 квітня Верховна Рада України закликала міжнародне співтовариство зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».