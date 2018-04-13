"Нафтогаз" не дозволить перетворити ГТС на металобрухт після закінчення контракту з "Газпромом"

У "Нафтогазі" впевнені, що після 2019 року Україна зможе забезпечити себе газом і "точно не залишиться замерзати".

Національний нафтогазовий холдинг "Нафтогаз України" не дозволить перетворити українську газотранспортну систему на металобрухт у разі скорочення російським газовим монополістом "Газпром" транзиту російського газу через територію України після завершення терміну дії нинішнього транзитного контракту в 2019 році.

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Про це під час 11-го Київського форуму з питань безпеки заявив уповноважений по роботі з державними органами Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Вадим Гламаздін.

"Нафтогаз" прораховує варіанти того, що буде. І звичайно ж, ані "Нафтогазу", ані країні не потрібно, аби система перетворилася на брухт. У нас є сценарій, ми розуміємо, що і як ми робитимемо. Ми розуміємо, що ми точно не перетворимо систему на металобрухт", - сказав він.

При цьому представник "Нафтогазу" не став розкривати деталі плану щодо заповнення ГТС в разі падіння обсягів транзиту російського газу.

"Україна зможе забезпечити себе газом і точно не залишиться замерзати", - додав Гламаздін.

Як повідомляв УНІАН, діючий транзитний контракт України з "Газпромом" був укладений в 2009 році терміном на 10 років. Після його завершення (до 2020 року) російський монополіст має намір максимально (до 10-15 мільярдів кубометрів в рік) скоротити транзит свого газу через територію України.

Для збереження транзиту після 2019 року "Нафтогаз України" та уряд запропонували провести виділення ГТС на нову самостійну юрособу і залучити до її управління європейського партнера. Наприкінці лютого 2018 року президент Петро Порошенко повідомив, що вже більше десяти всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання взяти участь у конкурсі з вибору партнера для управління ГТС України.

За оцінками "Нафтогазу", доходи від транзиту в 2017 році становили 3 мільярда доларів, тому оптимальним варіантом залишається збереження максимально можливого рівня транзиту російського газу.