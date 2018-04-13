«Газпром» продовжує не виконувати свої зобов'язання щодо підтримання рівня тиску газу на вході в ГТС - «Нафтогаз»

У "Нафтогазі" вважають, що європейські компанії також зіткнуться з таким ставленням "Газпрому" до своїх зобов'язань.

Російський газовий монополіст «Газпром» продовжує не виконувати свої зобов'язання відповідно до контракту на транзит природного газу через територію України і не подає газ на вході в газотранспортну систему під обумовленим у контракті тиском.

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Про це на 11-му Київському безпековому форумі повідомив уповноважений з роботи із державними органами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Вадим Гламаздін.

«За весь 2018 рік контрактний тиск у мережі був лише один день. «Газпром» постійно не виконує свої контрактні зобов'язання», - сказав він, додавши, що в 2017 році необхідний рівень тиску підтримувався 35 днів.

За словами представника «Нафтогазу», таке ставлення, яке «Газпром» виявляє до контрактів з Україною, він виявлятиме і до договорів з європейськими компаніями.

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», російський монополіст «Газпром» систематично порушує договірні зобов'язання і не підтримує тиск газу на вході в українську ГТС навіть на мінімальному рівні. Незважаючи на це, Україна, використовуючи свої компресорні потужності, продовжує залишатися надійним транзитером російського газу в ЄС.

Інструмент зниження тиску газу було використано «Газпромом» також у дні газової кризи (2-3 березня). Тоді компанія не тільки знизила тиск на вході в ГТС, а й, порушуючи рішення Стокгольмського арбітражу, відмовилася поставляти в Україну газ, що викликало тимчасовий дефіцит блакитного палива. Цей дефіцит було подолано за рахунок скорочення споживання і нарощування імпорту газу з країн ЄС.