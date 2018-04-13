Росія не зможе обійтися без української ГТС - Порошенко

Україна готова транспортувати 150 млрд кубічних метрів російського газу в рік.

Росія не зможе обійтися без газотранспортної системи України, в тому числі й після 2019 року.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

"Росія не обійдеться без української газотранспортної системи, в будь-якому разі. Після 2019 року, в тому числі. Друга позиція – "Північний потік-2" є абсолютно політичним проектом. Туди треба вкласти 15-20 млрд, а в нас система готова", - сказав Порошенко.

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За його словами, Україна готова транспортувати не 70, 80, 90 або 94-97 млрд кубічних метрів газу, які були транспортовані в 2017 році, а 150 млрд кубічних метрів.

"Тобто будівництво "Північного потоку-2" - викидання на вітер 20 млрд - є абсолютно економічно беззмістовним. І це я кажу лідерам Європейського Союзу: ви просто робите газ, який ви будете купувати, - дорожчим, а свою економіку - неконкурентоздатною. Ви дієте, в даному випадку, аж ніяк не тільки в інтересах України. Ви дієте в інтересах єдності ЄС і конкурентоздатності ЄС", - зазначив президент.

Порошенко також розповів, що під час переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель було домовлено про низку практичних кроків.

"Результатом переговорів було те, що Німеччина вперше заявила: перший пункт, що "Північний потік-2" є не лише економічним, а політичним проектом. Що ми доводили багато місяців. І друге, що він не може бути реалізований, не враховуючи інтереси України", - наголосив Глава держави.