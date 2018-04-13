Росія не зможе обійтися без української ГТС - Порошенко
Росія не зможе обійтися без газотранспортної системи України, в тому числі й після 2019 року.
Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.
"Росія не обійдеться без української газотранспортної системи, в будь-якому разі. Після 2019 року, в тому числі. Друга позиція – "Північний потік-2" є абсолютно політичним проектом. Туди треба вкласти 15-20 млрд, а в нас система готова", - сказав Порошенко.
Читайте також"Нафтогаз" через суд компенсує збитки при відмові "Газпрому" від зобов'язань щодо транзиту газу - Мін'юст
За його словами, Україна готова транспортувати не 70, 80, 90 або 94-97 млрд кубічних метрів газу, які були транспортовані в 2017 році, а 150 млрд кубічних метрів.
"Тобто будівництво "Північного потоку-2" - викидання на вітер 20 млрд - є абсолютно економічно беззмістовним. І це я кажу лідерам Європейського Союзу: ви просто робите газ, який ви будете купувати, - дорожчим, а свою економіку - неконкурентоздатною. Ви дієте, в даному випадку, аж ніяк не тільки в інтересах України. Ви дієте в інтересах єдності ЄС і конкурентоздатності ЄС", - зазначив президент.
Порошенко також розповів, що під час переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель було домовлено про низку практичних кроків.
"Результатом переговорів було те, що Німеччина вперше заявила: перший пункт, що "Північний потік-2" є не лише економічним, а політичним проектом. Що ми доводили багато місяців. І друге, що він не може бути реалізований, не враховуючи інтереси України", - наголосив Глава держави.