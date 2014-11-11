Росія вводить на 20 років податкові пільги для учасників поставок газу до Китаю

Держдума сьогодні підтримала поправки до законопроекту про податковий маневр, які передбачають пільги з податку на видобуток корисних копалин і податку на майно організацій при реалізації "Газпромом" проекту поставок газу до Китаю газопроводу "Сила Сибіру", повідомляє ТАСС.

Протягом перших 15 років розробки родовищ, що знаходяться повністю або частково в межах Іркутської області та Якутії, передбачається обнулення ПВКК. Для цього коефіцієнт, що характеризує географічне розташування ділянки надр, пропонується прийняти в цей період рівним нулю.

Таким чином, при видобутку газу на Чаяндинському і Ковиктинському родовищах, який піде до Китаю, буде встановлено нульову ставку ПВКК. Крім того, в цей період показник, що характеризує витрати на транспортування цього газу до Китаю, також обнуляється.

У період із 16-го по 24-й рік розробки родовищ передбачається вирівнювання ставки ПВКК, за рахунок поступового підвищення коефіцієнта, що характеризує географічне розташування ділянки надр, із 0,1 до 0,9.

Читайте такожРосія не отримає від Китаю аванс на будівництво газопроводуНа 20 років встановлюється нульова ставка податку на майно щодо об'єктів нерухомого майна магістральних газопроводів та споруд, які є невід'ємною технологічної частиною, об'єктів газовидобутку, а також об'єктів виробництва і зберігання гелію.

Пільга надається з 2015 до 2035 року лише щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на даний час у рамках реалізації проекту "Сила Сибіру". Перелік таких об'єктів затвердить уряд РФ.