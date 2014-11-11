Прем'єр Угорщини закликав ЄС забезпечити транзит азербайджанського газу

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство MTI.

"У найближчі роки ми повинні створити умови для того, щоб азербайджанський газ зміг пройти шлях від південної до центральної Європи", - процитувало агентство Орбана після його зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої вони підписали договір про стратегічне партнерство.

Читайте такожЄС чекає від Угорщини роз'яснень з приводу закону на підтримку "Південного потоку"До кінця десятиліття азербайджанський газ зможе доходити до півдня Європи Трансадріатичним і Трансанатолійським газопроводами, що перебувають у стадії проектів. Джерелом газу стане друга стадія великого родовища Шах-Деніз, яке розробляє консорціум на чолі з британською BP.

Нагадаємо, вчора угорці влаштували масовий протест проти прокремлівського уряду, очолюваного Віктором Орбаном.