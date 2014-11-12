Нафта знову дешевшає через надлишок її на ринку

Ціни на нафту знижуються, тому що пропозиція залишається надмірною, незважаючи на зниження видобутку в Лівії, повідомляє Reuters.

На 8.40 мск ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,51 до $81,16 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,50 до $77,44 за барель. У вівторок ціна Brent знизилася до чотирирічного мінімуму, а з кінця червня світові ціни на нафту впали на 30 відсотків.

Велике нафтове родовище Ель-Шарара в Лівії не працює після його захоплення одним із угруповань, і експорт із порту Харига в обсязі 120.000 барелів на добу зупинено через вимоги підвищення зарплати.

Напередодні наради ОПЕК 27 листопада серед представників країн картелю ходять розмови про можливе зниження квоти на видобуток на 500.000 барелів на добу з нинішніх 30 мільйонів, однак аналітики сумніваються, що таке рішення буде прийнято.

Читайте такожУ Москві допускають обвал цін на російську нафту до $60 і санкції до 2017 року"Загальна думка така, що ОПЕК не вчинить ніяких дій, а якщо й учинить, то недостатньо серйозні, щоб вплинути на ціни", - сказав старший аналітик CMC Markets у Сіднеї Рік Спунер.

Міністри закордонних справ Євросоюзу наступного тижня обговорять нові санкції проти Росії на тлі відновлення обстрілів Донецька.

Запаси нафти в США зросли на 800.000 барелів минулого тижня, припускають опитані Reuters аналітики напередодні щотижневих звітів про запаси, які вийдуть на день пізніше звичайного, тому що вівторок був у США святковим днем.