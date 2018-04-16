Нафта дешевшає після ракетних ударів по Сирії

Вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,03%, до 71,83 долара за барель.

Світові ціни на нафту в понеділок вранці опускаються, незважаючи на зростання геополітичної напруженості після ракетних атак по Сирії, свідчать дані торгів.

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Згідно з даними торгів, вартість червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знижувалася на 1,03%, до 71,83 долара за барель, а вартість травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI - на 0,91%, до 66,78 долара за барель, повідомляє Прайм.

США, Британія і Франція в суботу вранці завдали ракетних ударів по сирійських об'єктах, які, на їхню думку, використовуються для виробництва хімічної зброї.

Підтримує здешевлення нафти також статистика про зростання кількості бурових установок в США за минулий тиждень. За даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE) за тиждень, що завершився 13 квітня, кількість бурових установок в країні зросла на 5 штук, або на 0,5%, до 1008 одиниць.

У річному вираженні кількість бурових установок збільшилася на 161 штуку, або на 19%. Кількість нафтових бурових установок зросла за тиждень на 7 штук, або на 0,9%, до 815 штук.