В українських сховищах зростають запаси газу

Запаси газу в ПСГ за тиждень збільшилися до 7,5 млрд куб. м. З 13 квітня сховища почали наповнюватися в режимі 19-20 млн куб. м газу на добу.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 7 по 14 квітня зросли на 1%, або на 74 млн куб. м, до 7,511 млрд куб. м з 7,437 млрд куб. м.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз».

За даними компанії, 14 квітня до сховищ було закачано 20,4 млн куб. м газу.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу до підземних сховищ і розпочала його відбір для потреб опалювального сезону.

У 2018 рік наша країна увійшла з рекордними за останні 5 років запасами газу - 14,7 млрд куб. м газу.

З 13 квітня 2018 року «Укртрансгаз» припинив відбір газу зі сховищ. З цього числа ПСГ почали наповнюватися в режимі 19-20 млн куб. м на добу.