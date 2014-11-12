«Нафтогаз» повернув «Газпрому» частину платежу за транзит

«Нафтогаз України» повернув «Газпрому» частину платежу за транзит російського газу територією України у вересні-жовтні поточного року, повідомили УНІАН у прес-службі «Нафтогазу».

Водночас, прес-служба «Нафтогазу» не уточнила суму, яка була перерахована російській компанії.

За інформацією держкомпанії, вартість наданих транзитних послуг "Нафтогаз" розраховував, виходячи з ціни природного газу в 268,5 дол./тис. куб. м.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" виставив "Газпрому" рахунок за транзит природного газу у вересні у розмірі 64 млн дол., у жовтні - 88 млн дол. Рахунок за вересень мав бути сплачений 20 жовтня, за жовтень – до 20 листопада.

Читайте такожУ Газпромі заявили, що не платять за транзит через спір про ціну на газ«Газпром» 7 листопада сплатив "Нафтогазу" за послуги з транзиту газу. Трохи пізніше "Нафтогаз" підтвердив отримання платежу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

У жовтні 2014 року «Нафтогаз України» звернувся до Стокгольмського арбітражу для перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації коштів за недостатні обсяги його прокачування через територію України.