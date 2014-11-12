Ціни на нафту марки Brent уперше за п'ять років упали нижче $81

Вартість грудневого ф'ючерсу нафти марки Brent на інтерконтинентальній біржі у Лондоні впала в середу на 0,99%, до 80,86 долара за барель - мінімуму з літа 2009 року, пише ТАСС.

На думку експерта ФГ БКС Василя Карпуніна, межа $81-82 за барель Brent виступала тією підтримкою, спуск нижче якої з точки зору технічного аналізу може відкрити дорогу до цільових орієнтирів у районі $76,5-77,5 за барель.

Читайте такожНафта знову дешевшає через надлишок її на ринкуВодночас, із урахуванням близькості експірації (процес закінчення обігу паперу) - 13 листопада - грудневих ф'ючерсів на Brent експерт зазначає ймовірність деякого корекційного зростання нафти, як це було в жовтні. "На мій погляд, спекулятивний характер того, що відбувається, підтверджується нелогічними різкими рухами спреду між Brent та іншими сортами, експірація за якими буде трохи пізніше", - додав Карпунін.

Спред у грудневих контрактах між марками Brent і WTI на даний момент становить $3,6.