Екологія моря: для прокладання "Північного потоку-2" треба підірвати майже сотню боєприпасів часів Другої світової

За словами радника міністра, для будівництва газопроводу знадобиться підірвати 87 боєприпасів, що безсумнівно зашкодить екології Балтійського моря.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2", який Росія має намір побудувати в обхід території України, становить загрозу для екології Балтійського моря і Фінської затоки, оскільки вимагає знешкодження (підриву) снарядів часів Другої світової війни, які лежать на дні моря.

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Про це, посилаючись на фінське видання Kymen Sanomat, повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook радник міністра енергетики та вугільної промисловості України Максим Білявський.

"Прокласти 374 кілометра труби лише у водах Фінляндії можливо після знешкодження 87 боєприпасів на дні моря. Це спричинить помутніння води, шум і різку зміну тиску, і створить загрозу для екосфери", - написав Білявський.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня голова Міністерства екології та природних ресурсів України Остап Семерак заявляв, що міністерство приєднається до позову німецької екологічної організації Nabu, яка позивається проти дочірніх структур "Газпрому" через екологічні наслідки будівництва "Північного потоку-2".

Довідка УНІАН. Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу має початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу складе 1220 кілометрів, він має з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва "Північного потоку-2".

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, "Північний потік-2" жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу "Північний потік-2".