Україна може отримати 650 млн євро для нового саркофагу на Чорнобильській АЕС

На черговій зустрічі Асамблеї донорів Чорнобильського фонду «Укриття», яка відбудеться 12 грудня у Лондоні, вирішуватиметься питання виділення допомоги в 300 млн євро для фінансування будівництва нового конфайнменту.

Про це сказав директор Департаменту ядерної безпеки ЄБРР Вінс Новак під час зустрічі з міністром екології та природних ресурсів України Андрієм Мохником, повідомили УНІАН у прес-службі Мінекології.

Зустріч проходила за участю представника Чорнобильського фонду «Укриття» Олександра Славіса.

«Зважаючи на досягнення, рада директорів ЄБРР уже зараз готова виділити 120 млн євро на фінансування будівництва нового конфайнменту і ще 230 млн євро – наприкінці листопада (після обговорення на своєму засіданні). Таким чином, ЄБРР стане головним донором фінансової допомоги. Долю решти 300 млн євро вирішить чергова зустріч Асамблеї донорів, яка відбудеться 12 грудня у Лондоні. Але вже зараз можна говорити про те, що рішення Асамблеї залежатиме від позиції ЄБРР», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа добудову саркофага на Чорнобильській АЕС не вистачає 615 млн євроЗа словами Мохника, «для забезпечення внеску України до Чорнобильського фонду «Укриття» 15 травня Верховна Рада ухвалила Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку про внесення змін до Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні від 20 листопада 1997 року».

«Цим документом Україна підтвердила свої зобов’язання здійснити додатковий внесок до фонду «Укриття» в сумі 63,40 млн доларів США, збільшивши таким чином свій майновий та грошовий внесок з 104,063 млн доларів до 167,563 млн доларів. Крім того, було ухвалено постанову Кабінету міністрів № 559 від 22 жовтня “Про розподіл додаткового внеску України до Чорнобильського фонду “Укриття”, якрю передбачено розподіл суми додаткового внеску України до Чорнобильського фонду “Укриття” до 2017 року», - зазначив міністр.

Як сказав Мохник, це дасть можливість Україні звертатись до країн-донорів фонду «Укриття» «щодо наповнення коштів та створить належні умови для продовження плідної співпраці між Україною і ЄБРР у сфері фінансування підготовки та реалізації проектів придбання, встановлення і введення в експлуатацію обладнання з метою надання допомоги Україні у завершенні будівництва нового безпечного конфайнмента четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС та його огороджувального контуру».