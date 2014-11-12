На закриття старих атомних реакторів світу протягом 25 років знадобиться понад $100 млрд

Світові витрати на закриття і очищення застарілих атомних реакторів перевищать $100 млрд протягом 25 років. Такі дані наводяться в доповіді Міжнародного енергетичного агентства (IEA), передає «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Як попереджають експерти, світові уряди ризикують недооцінити витрати на ці цілі.

Читайте такожУкраїна збирається добудувати блоки АЕС швидко і без РосіїВ загальній складності до 2040 році планується закрити майже 200 реакторів, тоді як за останні 40 років було закрито всього десять, відзначають в IEA і додають, що у країн може бути обмежений досвід в даній області. За словами головного економіста агентства Фатіха Біроля, необхідно якнайшвидше розглянути цю проблему.

Крім того, Біроль звернув увагу, що через 60 років після запуску першої атомної електростанції ще жодна країна не відкрила постійної очисної установки для високоактивних відходів.