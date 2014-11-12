Яценюк доручив СБУ перевірити, хто стоїть за «переділом вугільного ринку»

Виступаючи на засіданні уряду, Яценюк звернув увагу на те, що Україна опинилася в ситуації, коли імпорт вугілля із ПАР за ринковою ціною виявився неможливим через перевірки за раніше укладеними контрактами із постачальниками вугілля, а вугілля з Австралії і США є неприйнятним за ціновим показником, і в цих умовах Україна змушена закуповувати вугілля у Росії.

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«Я хочу офіційно звернутися до СБУ, це питання національної безпеки, коли в силу різних обставин Україна втратила можливість закуповувати вугілля в інших країнах світу, крім Росії, або з територій, які контролюються ДНР та ЛНР, - сказав Яценюк. - Я прошу СБУ невідкладно розібратися з тим, хто стоїть за переділом вугільного ринку, оскільки це питання національної безпеки держави».

Присутній на засіданні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан також зазначив, що австралійське і американське вугілля на 15-20% дорожче від південноафриканського. Крім того, для підготовки та укладення контракту на постачання вугілля із США або Австралії буде потрібно не менше півтора місяця.

«Ми продовжимо пошук альтернативних варіантів постачання вугілля, однак інші компанії насторожено ставляться до наших спроб (знайти альтернативу - УНІАН), - сказав Продан. - Південноафриканські партнери відстежують ситуацію і відмовляються постачати вугілля. Пропозиції інших компаній на 15-20% дорожче. Проте зараз відбувається серйозне блокування роботи енергетичних компаній. Європейські трейдери побоюються, що в нас у порту може припинитися або відвантаження вугілля, або його оплата. Крім того, для укладення нового контракту нам буде потрібно не менше півтора місяця, а на це немає часу», - заявив міністр.

Продан наголосив, що Україна зіткнулася з непростим вибором, коли постачання вугілля можуть бути реально здійснені лише з Росії або з території, підконтрольній бойовикам із так званих ЛНР і ДНР.

«Буде два виходи: або ми купуємо вугілля у Росії, або будемо змушені купувати його з територій, які контролюються проросійськими терористичними угрупованнями. Ситуація непроста: є загроза того, що ми не зможемо пройти осінньо-зимовий період», - сказав Продан.

Він зазначив, що Міненерговугілля ще раз звернеться до компаній - постачальників вугілля із запевненнями про готовність працювати згідно з підписаними угодами.

Продан також наголосив, що на поточний момент на складах українських електростанцій накопичено близько 1,7 млн тонн вугілля, що є недостатнім запасом.

Нагадаємо, раніше Юрій Продан заявляв, що переговори з бойовиками про закупівлю вугілля не ведуться.

Як повідомляв УНІАН, укладення контракту на постачання вугілля із ПАР відбулося у серпні поточного року і було найбільш вигідним. Ціна тонни вугілля склала 86 дол., а вугілля з інших країн було або дорожче на 10-20 доларів, або значно гірше за якістю. Крім того, компанія постачальник вугілля - Steel Mont Trading Ltd - погоджувалася на передоплату у розмірі лише 20% вартості поставки вугілля і виплату суми після його прибуття в Україну, тоді як інші компанії вимагали відразу 100% оплати.

На початку листопада Генеральна прокуратура почала розслідування щодо завищених цін під час закупівлі вугілля із ПАР. Причиною початку розслідування став сумнів президента України Петра Порошенка у прозорості схеми постачання вугілля із ПАР в Україну, який він озвучив на засіданні РНБО.

7 листопада на допит у Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». Вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля із Південно-Африканської Республіки, після чого їх відпустили.

10 листопада у Генпрокуратуру як свідок був викликаний голова Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.

У зв'язку з цим компанія Steel Mont обмежила поставки південноафриканського вугілля в Україну від 1 до 0,5 млн тонн і заявила, що не має наміру завершити всі поставки до кінця року - без можливості продовження контракту.