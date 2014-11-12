Напередодні наради ОПЕК в країнах картелю заговорили про скорочення видобутку нафти

Напередодні наради ОПЕК, яке відбудеться 27 листопада, представники країн картелю все частіше обговорюють необхідність скорочення видобутку нафти для стабілізації ринку, передає Reuters.

Генеральний секретар ОПЕК Абдулла аль-Бадрі на цьому тижні закликав ринки не панікувати з приводу падіння світових цін до чотирирічного мінімуму, а міністр нафтової промисловості Кувейту сказав, що організація навряд чи вирішить скоротити видобуток на найближчій нараді. Однак у приватних розмовах все більше представників країн, що входять в ОПЕК, кажуть, що пора приймати заходи.

Читайте такожОПЕК може скоротити видобуток, якщо ціна на нафту впаде до $70"Це буде серйозна, непроста нарада", - сказав один зі співрозмовників Reuters, додавши, що якщо ОПЕК і не вирішить знизити квоту на видобуток, можливо, країни домовляться хоча б дотримуватися існуючого обмеження.

Щоб привести видобуток у відповідність з формальною квотою 30 мільйонів барелів на добу, його слід знизити приблизно на 500.000 барелів на добу, що може стати компромісом між прихильниками і супротивниками скорочення виробництва.

Поки що до зниження видобутку закликали Лівія, Венесуела і Еквадор, але Кувейт, Іран говорять, що зниження малоймовірно, а найбільший в ОПЕК експортер Саудівська Аравія поки не робила публічних заяв на цю тему. У приватних бесідах представники Саудівської Аравії кажуть, що країна готова змиритися з низькими цінами протягом досить довгого часу в надії на уповільнення зростання видобутку в США, але деякі аналітики вважають мовчання найбільш впливового учасника картелю спробою змусити колег взяти участь у зниженні виробництва.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі не робив публічних заяв з вересня, але нещодавно відвідав Венесуелу і Мексику. Аналітики нагадують, що в кінці 1990-х років ці три країни погодили зниження видобутку.

Серед трейдерів та аналітиків теж немає єдиної думки з приводу намірів ОПЕК. Деякі з них вважають, що вплив ОПЕК істотно знижується через стрімке зростання видобутку нафти в США, і країни організації почнуть конкурувати між собою за частку ринку. Інші розраховують на підвищення попиту взимку.

Ще один представник ОПЕК, який раніше не очікував зниження видобутку, цього тижня висловив невпевненість у підсумках наради.

"Я не впевнений, все дуже складно", - відповів він на запитання, чи буде знижена квота.