Німеччина хоче за рахунок "Північного потоку-2" посилити свої позиції в Європі – дипломат

Німеччина має можливість істотно зміцнити свої позиції, реалізувавши проект "Північний потік-2", вважає постпред України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

Німеччина прагне за рахунок реалізації «Північного потоку-2» посилити свої позиції в Європі.

Про це заявив в ефірі "5 каналу" постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Німеччина має можливість, м'яко кажучи, істотно зміцнити свої позиції, реалізувавши проект "Північний потік-2". Зміцнити їх усередині Європи. І хоча Ангела Меркель особисто є великим прихильником ідеї об'єднаної Європи, Німеччина є локомотивом європейського союзу, але й національні інтереси ніхто не скасовував в жодних таких історіях. Тому в боротьбі очевидно, що німці зважують і перспективи, і політичну математику американського проекту, і російські пропозиції і з якихось, можливо, не відомих нам до кінця причин вони вважають, що російська пропозиція більш приваблива… Зараз ідеться вже навіть не про ці розрахунки. Йдеться про те, щоб східна Європа отримала чіткі гарантії перспектив того, яким чином її політичні інтереси будуть захищені в разі реалізації "Північного потоку-2". Це мають бути економічні гарантії у вигляді контрактів", – наголосив Кулеба.

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Він також наголосив, що Україна не боїться порушувати на всіх рівнях питання "Північного потоку-2". "В тому числі, наступного тижня відбудеться сесія Генасамблеї Європи у Страсбурзі, там теж лунатиме тема "Північного потоку-2". Україна організовує спеціальний захід", – сказав Кулеба.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу має початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу становитиме 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу до Євросоюзу і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. 5 квітня 2018 року Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».