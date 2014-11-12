Кабмін вирішив заборонити експорт дефіцитних марок вугілля

Про це сказав журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Ми вводимо ліцензування і квотування вивезення вугілля. Простими словами, ми ввели обмеження на вивезення енергетичного вугілля з території України. Ми будемо контролювати ситуацію. Вугілля марок «А» і «Т» буде заборонено вивозити», - сказав Продан.

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Міністр зазначив, що такого вугілля Україні необхідно щонайменше 1,1 млн тонн.

Раніше УНІАН передавав повідомлення представників ОБСЄ про те, що росіяни продовжують вивозити вугілля з Луганщини.

Також повідомлялося, що експорт кам'яного вугілля за 10 місяців 2014 року у грошовому вираженні склав 503,834 млн дол. Найбільшими споживачами українського вугілля стали Туреччина (117,304 млн дол.), Росія (47,304 млн дол.), Марокко (44,696 млн дол.).

Варто зазначити, що Україна і раніше займалася імпортно-експортними операціями даних видів вугілля. Так, у 2013 році імпорт склав 1,973 млрд дол., а експорт - 0,737 млрд дол. У 2012 році імпорт склав 2,637 млрд дол., а експорт - 0,609 млрд дол.

Довідка УНІАН. Україна відчуває сильний дефіцит енергетичного вугілля через дії проросійських терористів на сході країни, де розташована більшість шахт. У таких умовах Україна прийняла рішення купити 1 млн. тонн вугілля у ПАР.

Держава вже придбала близько 250 тис. тонн південноафриканського вугілля для державної енергогенеруючої компанії «Центренерго», його вартість складає близько 86 дол. за тонну.

Проте вчора директор держкомпанії «Укрінтеренерго», яка здійснює закупівлю вугілля з Південно-Африканської Республіки, Володимир Зіневич заявив, що компанія-постачальник південноафриканського вугілля в Україну Steel Mont Trading Ltd поки що не готова вести переговори щодо постачання у країну третьої партії вугілля об'ємом 250 тис. тонн за ціною 86 дол. за тонну.