Уряд хоче відновити переговори з постачальниками вугілля із ПАР

Про це сказав журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан.

«Так, ми будемо намагатися відновлювати співпрацю», - сказав він.

Раніше, під час засідання уряду, Продан наголосив, що умови поставок були гранично прозорими, а ціна вугілля з ПАР - ринковою та обгрунтованою. «Ціна повністю відповідає ринковій ціні, це ціна обгрунтована. Усі документи, надані постачальником - прозорі», - наголосив Продан.

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Як повідомляв УНІАН, Steel Mont Trading Ltd обмежила постачання південноафриканського вугілля в Україну з 1 до 0,5 млн тонн через проведення Генеральною прокуратурою України перевірок прозорості цих поставок. Steel Mont уже поставила в Україну 250 тис. тонн вугілля із ПАР і ще стільки ж поставить до кінця року.

Укладення контракту на постачання вугілля із ПАР відбулося у серпні поточного року, і було найбільш вигідним. Ціна тонни вугілля склала 86 дол., а вугілля з інших країн було або дорожче на 10-20 доларів, або значно гіршим за якістю. Крім того, Steel Mont погоджувалася на передоплату у розмірі 20% вартості поставки вугілля і виплату решти суми після його прибуття в Україну, тоді як інші компанії вимагали відразу 100% оплати.

На початку листопада Генеральна прокуратура почала розслідування щодо завищених цін під час закупівлі вугілля із ПАР. Причиною початку розслідування став сумнів президента України Петра Порошенка щодо прозорості схеми постачання вугілля із ПАР в Україну, яку він озвучив на засіданні РНБО.

7 листопада на допит у Генпрокуратуру були викликані керівники держкомпаній «Укрінтеренерго» і «Центренерго». Вони надали слідчим контракти на закупівлю вугілля із Південно-Африканської Республіки, після чого їх відпустили.

10 листопада у Генпрокуратуру як свідок був викликаний глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Юрій Продан.