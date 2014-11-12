"Енергоатом" збільшив дохід від реалізації електроенергії на третину

Про це йдеться у звіті компанії.

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію у січні-жовтні 2014 року склали 19,258 млрд грн, що складає 85,7%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», з урахуванням відпущеної у попередні періоди електроенергії становить 6,705 млрд грн.

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«Недоплата ДП «Енергоринок» перед ДП «НАЕК «Енергоатом» за 10 місяців 2014 року склала 3,206 млрд млрд грн, що на 2,842 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2013 року», - сказано у звіті компанії.

Вироблення електроенергії компанією за 10 місяців поточного року збільшилося порівняно з аналогічним періодом минулого року до 71,964 млрд кВт/год від 68,296 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), від 1 листопада знизила тариф на відпуск електроенергії для НАЕК «Енергоатом» на 6,8% - до 28,26 коп. за кВт/год від 30,31 коп. за кВт/год.

Також повідомлялося, що цього року «Енергоатом» скоротив чистий збиток на 18%.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні із часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції із 15 енергоблоками, одна з яких - Запорізька АЕС - із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою у Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно із 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн від 3,106 млрд грн.