ЗМІ: як живе чиновник, який змушує українців платити за комуналку шалені гроші (відео)

Скандальний голова НКРЕ Вовк претендує на те, щоб залишитися у кріслі.

Представники парламенту, уряду та президента, а також експерти розглядають заявки на посаду голови Нацкомісіії по регулюванню енергетики - НКРЕ. Той, кому вони віддадуть головне крісло - визначатиме ціну у ваших платіжках за комуналку, говориться у програмі "Гроші".

Серед інших робити це, напевно, мріє і найскандальніший кандидат - Дмитро Вовк. Дійсний очільник НКРЕ, що за 3,5 роки на цій посаді відзначився введенням, мабуть, найкорупційнішого тарифу - Роттердам +.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти розповіли, як працює формула "Роттердам+" і хто заробляє на корупційній схемі.