Аваков заявив про посилення режиму охорони державних об'єктів особливого значення

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду.

"Прийняте рішення про посилений режим охорони державних об'єктів особливого значення. Це, насамперед, газопроводи, водопроводи та об'єкти енергетики, починаючи від атомної станції і закінчуючи гідроелектростанцією", - сказав Аваков.

За його словами, Нацгвардія уже вжила відповідних заходів.

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"Сьогодні я прошу уряд прийняти постанову про особливий список об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Нацгвардії України. Це стратегічні об'єкти, у першу чергу - в енергетиці", - зазначив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Харківській області невідомі підірвали залізничне полотно. Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею «диверсія». У той самий день у Харкові у рок-пабі «Стіна» стався вибух, внаслідок якого постраждали 11 людей. СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею «терористичний акт». 11 листопада у Харкові невідомі пошкодили водопровід.

Нагадаємо, Росія від лютого 2014 року здійснює військову агресію щодо України.