Видобуток вугілля в Донецькій області за жовтень скоротився на 65%

Вугледобувними підприємствами Донецької області в жовтні видобуто 1140,4 тис. тонн вугілля, що на 2108,4 тис. тонн або на 64,9% менше, ніж за відповідний період минулого року, повідомляється на сайті Донецької обласної держадміністрації.

При цьому, як повідомляється з посиланням на департамент розвитку базових галузей промисловості, державними підприємствами видобуто 521 тис. тонн, що на 63,6% менше, ніж за відповідний період 2013 року.

Читайте такожЯценюк доручив СБУ перевірити, хто стоїть за «переділом вугільного ринку»Як уточнили у профільному департаменті, обсяг видобутку коксівного вугілля склав 571,9 тис. тонн, з яких 213,7 тис. видобуто державними підприємствами. Енергетичного вугілля видобуто 568,5 тис. тонн (державними підприємствами - 307,4 тис.)

Вугледобувними підприємствами області, що знаходяться на території, підконтрольній Україні, за минулий місяць було видобуто 900,5 тис. тонн «чорного золота».

Читайте такожКабмін вирішив заборонити експорт дефіцитних марок вугілляВсього ж за 10 місяців поточного року вугледобувними підприємствами області видобуто 23513,9 тис. тонн вугілля, що на 7358,8 тис. тонн (на 23,8%) менше, ніж за відповідний період 2013 року.