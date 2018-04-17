"Ми повинні бути як акробати:" Мінфін має намір знайти компроміс з МВФ в питанні підвищення ціни на газ

Мінфін планує виходити на зовнішні ринки запозичень, а без продовження співпраці з МВФ це коштуватиме дорого.

Міністерство фінансів України має намір знайти компроміс з Міжнародним валютним фондом в питанні підвищення ціни на газ для населення для продовження співпраці з Фондом.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну з посиланням на слова заступника міністра Сергія Марченка.

«Якщо буде підвищення тарифів, потрібні будуть додаткові витрати. Ми не є прихильниками зростання незбалансованих витрат. З іншого боку, ми розуміємо, що вимоги МВФ мають бути реалізовані. Щоб продовжити програму, буде знайдено компромісне рішення», - сказав він.

Марченко зазначив, що це може бути часткове підвищення або перегляд формули тарифоутворення.

«Ми в Мінфіні повинні бути як акробати: маємо і отримати від МВФ позитивне рішення про транш, і не розширювати при цьому незбалансовані видатки бюджету», - сказав він.

Чиновник додав, що Мінфін планує виходити на зовнішні ринки запозичень, а без продовження співпраці з МВФ це коштуватиме дорого.

Як повідомляв УНІАН, МВФ у березні 2015 року схвалив чотирирічну програму кредитування економіки України EFF на 17,5 млрд дол. У рамках цієї програми наша країна отримала від Фонду чотири кредитних транші на загальну суму 8,7 млрд дол. Термін програми закінчується в березні 2019 року.

26 січня президент України Петро Порошенко заявив про виконання країною 80% вимог Міжнародного валютного фонду і підкреслив, що очікує отримання п'ятого кредитного траншу в квітні.

За інформацією МВФ, для отримання чергового траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва, ухвалити закон про приватизацію, привести тарифи на газ у відповідність з імпортним паритетом, створити антикорупційний суд і ухвалити бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.