США вивчають питання санкцій проти потенційних підрядників будівництва "Північного потоку-2" – нардеп

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" має розпочатися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року.

На зустрічі з заступником державного Секретаря США з питань Європи Аароном Мітчеллом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков порушив питання про неприпустимість будівництва «Газпромом» другої нитки газопроводу «Північний Потік».

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Як повідомляє нардеп, член колегії МВС України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook, Аваков закликав США вести санкції проти компаній - потенційних підрядників для будівництва 2-ої черги газопроводу «Північний Потік».

«Це питання зараз знаходиться на вивченні в уряді США», – повідомив Геращенко.

Довідка УНІАН. Проектом «Північний потік-2» передбачено будівництво та робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд з вже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу повинно початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу складе 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».