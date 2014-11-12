Кабмін зобов'язав великі підприємства невідкладно почати купувати газ лише у «Нафтогазу»

Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови від 7 листопада на черговому засіданні 12 листопада.

Причому зазначається, що закупівля природного газу в інших постачальників забороняється.

Згідно з документом, газорозподільні та газотранспортні компанії у зазначений період повинні забезпечити транспортування газу лише з ресурсів «Нафтогазу».

Читайте такожУ "Нафтогазі" ще не визначилися з обсягами замовлення російського газу

Крім того, облдержадміністрації повинні вжити заходів для укладання підприємствами договорів купівлі газу у держхолдингу.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що великі підприємства зобов'язали купувати газ взимку лише у «Нафтогазу».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу та нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.