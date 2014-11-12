Кабмін зобов'язав великі підприємства невідкладно почати купувати газ лише у «Нафтогазу»
Кабінет міністрів України зобов'язав великі промислові, енерго- і теплогенеруючі підприємства невідкладно розпочати закупівлі природного газу виключно у державного енергохолдингу НАК «Нафтогаз України», а не з 1 грудня 2014 року, як це було доручено урядом тижнем раніше.
Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови від 7 листопада на черговому засіданні 12 листопада.
Причому зазначається, що закупівля природного газу в інших постачальників забороняється.
Згідно з документом, газорозподільні та газотранспортні компанії у зазначений період повинні забезпечити транспортування газу лише з ресурсів «Нафтогазу».
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Крім того, облдержадміністрації повинні вжити заходів для укладання підприємствами договорів купівлі газу у держхолдингу.
Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що великі підприємства зобов'язали купувати газ взимку лише у «Нафтогазу».
Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу та нафти у країні.
НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.