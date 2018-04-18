Кабмін не допустить зростання цін і монополізації ринку нафтопродуктів - Гройсман

За словами голови уряду, Україна потребує інвестицій у нафтопереробну галузь для забезпечення громадян недорогими та якісними нафтопродуктами.

Уряд України не прийматиме рішень про монополізацію ринку нафтопродуктів, які можуть привести до підвищення цін на паливо.

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Про це заявив глава уряду Володимир Гройсман на засіданні Кабінету міністрів у середу.

"Знову починається якась турбулентність з точки зору віщунів, які говорять про те, що будуть прийняті якісь рішення, що призведуть до підвищення цін на паливо. Хочу запевнити всіх українських громадян - жодного рішення ані комісії по торгівлі, ані уряду не буде прийнято, яке може призвести до будь-якої монополізації, змови або ще більшого підвищення цін на паливо. Ці спроби створення штучних монополій абсолютно неприйнятні", - сказав Гройсман.

За словами глави уряду, Україна потребує інвестицій у нафтопереробну галузь для забезпечення громадян недорогими і якісними нафтопродуктами.

"Я хочу, щоб українці мали доступ до недорогих нафтопродуктів. Для цього нам потрібно будувати, реконструювати переробні заводи, ще краще - будувати нові. І ми сьогодні зацікавлені в тому, щоб приходили в цю сферу інвестиції, які дозволять нам більше виробляти в Україні конкурентна і більш дешеве паливо, яке зараз ми вимушено закуповуємо з-за кордону", - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2018 року компанія "Укртатнафта" звернулася до Міністерства економічного розвитку та торгівлі з пропозицією обмежити імпорт нафтопродуктів з окремих країн шляхом введення квот, що дозволить знизити залежність України від імпортного палива. Компанія також попросила Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі провести спеціальне розслідування щодо зростання імпорту нафтопродуктів в Україну.

За даними "Укртатнафти", більшість українських НПЗ закрилися через велику частку імпорту, і тому без державного втручання галузь не зможе ліквідувати залежність від поставок енергоресурсів з РФ.

У 2017 році Україна збільшила валютні витрати на імпорт нафтопродуктів на 27,3% - до 4,2 мільярда доларів. При цьому імпорт нафтопродуктів з Білорусі в грошовому вираженні становив 1,828 мільярда доларів (43,9%), з Росії – 1,272 мільярда доларів (30,6%).

Довідка УНІАН. "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Сьогоднішня потужність переробки нафтової сировини на підприємстві становить близько 10,5 мільйона тонн в рік. На Кременчуцькому НПЗ виробляються світлі нафтопродукти (бензини марок А-92 і А-95, дизельне паливо реактивне паливо), на темні нафтопродукти – мазут і бітум, а також скраплений газ. Завод компанії з'єднаний нафтопроводами з родовищами, на яких веде видобуток нафти "Укрнафта".