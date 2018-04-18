Скандального голову НКРЕКП Вовка остаточно не допустили до участі в конкурсі на посаду члена регулятора

Щоб відповідати нормам закону, Вовку не вистачає стажу роботи в сфері енергетики.

Конкурсна комісія не допустила нинішнього очільника Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Дмитра Вовка до участі в конкурсі на посаду члена регулятора.

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Як передає кореспондент УНІАН, рішення про прийняття документів і допуск Вовка не було підтримано жодним з членів комісії.

Головною причиною недопущення Вовка до участі в конкурсі стала відсутність необхідного виробничого стажу (5 років) у сфері енергетики. Згідно з інформацією, наданою комісії самим Вовком, конкурсант має 2,8 року стажу на посаді голови НКРЕКП і 3 роки роботи в інвестиційній компанії ICU, де він займався проектами компанії гірничо-металургійного комплексу «Донецьксталь». Ряд народних депутатів від партій «Батьківщина» і «Самопоміч» зазначили, що досвід роботи в ICU не може бути віднесений до сфери енергетики, оскільки сама компанія працює в сфері інвестиційного консалтингу, а «Донецьксталь» - відноситься до сфери металургії.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня Конкурсна комісія допустила 19 кандидатів до участі в конкурсі на дві вакантні посади членів НКРЕКП. Троє кандидатів, включаючи Вовка, не мали достатнього досвіду роботи в сферах енергетики або комунальних послуг (згідно з вимогою закону - понад 5 років).

Оскільки Вовк має лише трирічний досвід роботи на посаді голови НКРЕКП, Конкурсна комісія надала йому (й іншим кандидатам) два дні для того, аби вони могли підтвердити додатковими документами відсутній стаж. На засіданні комісії також зазначалося, що раніше Вовк працював 2 роки в компанії «Інвест Капітал» (ICU), де, зокрема, він займався проектами у вугільній галузі.

Довідка УНІАН. Згідно з планом ротації членів НКРЕКП, термін повноважень Вовка спливає у травні цього року.

Дмитро Вовк (1989 року народження) був призначений на посаду тимчасового виконувача голови НКРЕКП наприкінці грудня 2014 року. З червня 2015 року набув повноважень очільника регулятора. До призначення на цю посаду у нього не було досвіду роботи в сфері енергетики. У 2009-2013 роках він працював в інвесткомпанії ICU, яка консультувала угоди бізнесу президента Петра Порошенка. З березня 2013 року по грудень 2014 року Вовк працював у Москві - в корпорації Roshen, яка також належить президенту.

За час каденції Вовка було ухвалено скандально відому формулу «Роттердам +», а також реалізовано план підвищення тарифів на електроенергію для населення. За час керівництва Вовка комісія намагалася ввести абонплату за газ, а також ухвалила рішення про введення стимулюючого тарифоутворення для обленерго, яке встановлює норми прибутковості на старі й нові активи в розмірі 12,5%. Ставка на старі активи була розкритикована низкою експертів.

Так, експерт у галузі енергетики, колишній член НКРЕКП Андрій Герус вважає, що нові тарифи дозволять власникам обленерго додатково отримувати близько 30 млрд грн на рік.