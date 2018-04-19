Валентин Резніченко: за сприяння Дніпропетровської ОДА здана в експлуатацію перша в області міні-гідроелектростанція (відео)

Сьогодні у Васильківці Дніпропетровської області була здана в експлуатацію перша в регіоні міні-гідроелектростанція.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

«Проект був реалізований виключно за рахунок інвестора з України за підтримки ДніпроОДА. Міні-ГЕС побудована на місці старої колгоспної ГЕС, яка близько 60 років була закинута і повільно руйнувалася», - повідомив Резніченко.

Міні-ГЕС у Васильківці розпочала роботу в тестовому режимі ще 1 квітня. Проект стартував рік тому і був реалізований за рахунок українського інвестора. Обсяг інвестицій 6 млн грн. Станція генерує 130 кВт на годину, і вона підключена до мереж Дніпрообленерго. Електроенергія надходить в загальну мережу, а в разі аварійного відключення електроенергії, нова ГЕС забеспечить струмом всі бюджетні установи Васильківки - дитячі сади, школи, лікарні, всього 15 об'єктів. За словами губернатора, міні-ГЕС буде обслуговувати близько 17 тисяч жителів Васильківської ОТГ.

«Громада отримає безперебійне електропостачання, нові робочі місця і додаткові надходження до бюджету. Це і є децентралізація, ініційована Президентом Петром Порошенко, а ми, як його команда, і далі будемо сприяти громадам і інвесторам в реалізації подібних проектів », - заявив губернатор Дніпропетровської області.

Крім того, він опублікував відео нової станції.