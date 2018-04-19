«Нафтогаз» оцінив українську ГТС у 328 мільярдів гривень

У цю суму входять активи «Укртрансгазу» вартістю 12,3 млрд грн, які в даний момент містяться на тимчасово не підконтрольній Україні території.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» затвердила оцінку вартості оператора газотранспортної системи України держкомпанії «Укртрансгаз» на рівні 327,9 млрд грн.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України» Олексій Хабатюк, опублікувавши фотокопію відповідного рішення.

Оцінку затверджено на підставі звіту компанії Ernst & Young.

Відзначається, що в зазначену суму входять активи «Укртрансгазу» вартістю 12,3 млрд грн, які в даний момент містяться на тимчасово не підконтрольній Україні території.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2016 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення нової компанії-оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». Водночас менеджмент Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».

У «Нафтогазі» вважають, що відділення ГТС у нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

Наприкінці лютого цього року «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» залишився винен українській компанії 2,56 млрд дол.

При цьому Стокгольмський арбітраж залишив Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» як контрагента російського газового монополіста «Газпром» у контракті на транзит російського газу.

Питання передачі транзитного контракту новому оператору було важливим для проведення реформи поділу «Нафтогазу» і створення нового незалежного оператора газотранспортної системи.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 90% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

«Нафтогаз» володіє 100% акцій «Укртрансгазу». Останній експлуатує 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю близько 31 млрд куб. м. Також компанія є оператором магістральних газопроводів, якиими природний газ транзитом надходить з Російської Федерації до країн ЄС. Щорічно компанія закуповує близько 2 млрд куб. м газу, який використовується для технологічних процесів роботи ГТС.