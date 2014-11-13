Обвал на ринку нафти продовжився на тлі заяв ОПЕК

На світових торгах у четвер, 13 листопада, ціни на нафту Brent знизилися до $80 за барель, так як ОПЕК прогнозує падіння попиту в майбутньому році, а Саудівська Аравія мовчить про можливості скорочення видобутку, передає Reuters.

Так, ф'ючерси на Brent вже подешевшали на $0,32 до $80,06 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $0,05 до $77,13 за барель.

За розрахунками ОПЕК, в майбутньому році попит на нафту картелю складе близько 29,2 мільйона барелів на добу, тобто, на 1 мільйон менше поточного рівня видобутку.

Читайте такожНапередодні засідання ОПЕК в країнах картелю заговорили про скорочення видобутку нафтиЯк відзначають експерти, зараз дуже мало факторів, здатних підняти ринок, але гра йде не тільки на пониження: ті, хто досі продавав, хочуть забрати прибуток на цьому рівні.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії Алі аль-Наїмі в середу перервав мовчання, підтвердивши прагнення королівства до збереження стабільності на світовому ринку, але нічого не сказав про плани країни щодо видобутку. Інвестори продовжують гадати, чи вирішить знизити видобуток ОПЕК на нараді 27 листопада.

Запаси нафти в США знизилися на 1,5 мільйона барелів до 373 мільйонів барелів минулого тижня, повідомив Американський інститут нафти (API), при прогнозі підвищення на 800.000 барелів.

Різке падіння цін на нафту може стати причиною зниження інвестицій в сланцеву нафту в США на 10% в майбутньому році, на думку Управління енергетичної інформації.