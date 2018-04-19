Україна в 1,6 раза збільшила імпорт газу зі Словаччини

Вже кілька місяців поспіль словацький коридор залишається основним напрямком імпорту газу.

Україна збільшила імпорт природного газу зі Словаччини в 1,6 раза – до 9,4 мільйона кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Словаччини, компанії Eustream.

Згідно з даними компанії, заявка на імпорт газу зі Словаччини на 18 квітня становила 5,8 мільйона кубометрів, а на 19 квітня – 9,4 мільйона кубометрів.

Обсяг 5,8 мільйона кубометрів на добу поставлявся протягом 14-18 квітня.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року Україна скоротила імпорт газу на 56,9% - до 1,8 мільярда кубометрів.

Найбільші обсяги газу (1,3 мільярда кубометрів) були імпортовані по Словацькому газотранспортного коридору.