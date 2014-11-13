Ціни на нафту марки Brent уперше за чотири роки впали нижче $80

Ціна нафти марки Brent у британській столиці в середу впала нижче 80 доларів за барель.

Як повідомляє Прайм, причиною аналітики вважають сумніви учасників ринку в тому, що країни ОПЕК готові скоротити видобуток для стабілізації цін.

Востаннє ціна на нафту марки Brent опускалася нижче 80 доларів чотири роки тому - у вересні 2010 року.

На закінчення сесії 12 листопада на лондонській Міжконтинентальній біржі ф'ючерсних угод вартість грудневих контрактів на постачання суміші Brent (складається з нафти, видобутої з різних свердловин на шельфі Північного моря) зменшилася на 1,79 долара - до 79,88 долара за барель.

Читайте такожОбвал на ринку нафти продовжився на тлі заяв ОПЕК"Існує достатньо ознак того, що ОПЕК повинен зменшити пропозицію нафти на ринок, щоб підтримати ціни, проте не існує ознак того, що він готовий почати дії, необхідні для цього, - вважає Тім Еванс, аналітик компанії Citi Futures Perspective. - Ринок нафти потрібно перебалансувати. Це економічні уроки, які дає падіння цін за останні чотири місяці", - вважає він.