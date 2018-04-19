Вартість Brent оновила 4-річний максимум

Ціна нафти Brent вперше з листопада 2014 року перевищила $74 за барель.

В ході торгів на Інтерконтинентальною біржі вартість нафти марки Brent сьогодні перевищувала 74 долара за барель вперше з листопада 2014 року.

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Про це повідомляє Комерсант.

Станом на 12:06 ціна на червневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш Brent піднялася на 0,944% — до 74,18 долара за барель. Ціна на нафту марки WTI зросла на 0,926% — до 69,11 долара за барель.

Впевнене зростання ціни на нафту триває другий тиждень поспіль і за цей час різні сорти європейської нафти подорожчали на 9-11%. Це відбувається на тлі дестабілізації ситуації на Близькому Сході, а також даних про зниження запасів нафти в США.