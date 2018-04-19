Україна купила ядерного палива на $79 мільйонів, більше половини - у Росії

На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Українській АЕС.

Україна в січні-лютому 2018 року імпортувала тепловиділяючих збірок, які є паливом для роботи атомних електростанцій, на загальну суму 78,8 мільйона доларів.

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Про це повідомляє Державна служба статистики.

За даними Держстату, за звітний період було закуплено з Росії ядерного палива вагою 44,2 тонни на суму 50,4 мільйони доларів (у загальній структурі закупівель частка російського палива склала 55,6%), а з Швеції – 35,2 тонни, вартістю 28,4 мільйона доларів. Частка поставок з Швеції становила 44,4%.

Як повідомляв УНІАН, у рамках диверсифікації джерел постачання ядерного палива для атомних станцій України і зниження залежності від одного джерела – російської компанії "ТВЕЛ" - держкомпанія "Енергоатом" у квітні 2014 року уклала договір з компанією Westinghouse, яка виробляє паливо на своєму заводі в Швеції.

Наприкінці січня 2018 року "Енергоатом" і Westinghouse продовжили термін дії договору про постачання до 2025 року. На сьогоднішній день шведське паливо успішно експлуатується на Запорізькій та Южно-Української АЕС.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни. За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.