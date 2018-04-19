Кримінальне оточення Путіна стояло за транзитом газу до України - РосЗМІ

Компанії, пов'язані з пітерськими авторитетами, досі мають бізнес в Україні.

Троє петербуржців, яких пов'язують з кримінальним світом і оточенням президента РФ Путіна, мають відношення до компанії, яка з початку 2000-их років стала головним постачальником газу з Туркменії до України.

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Про це йдеться в статті видання "Дождь".

У 2001 році "Газпром" уклав контракт з компанією Eural Trans Gas на перепродаж туркменського газу до України газпромівськими трубами.

Передбачалося, що "Газпром" мав стати співзасновником ETG, але потім газовий монополіст відмовився від цієї ідеї.

Частка Eural Trans Gas в поставках імпортного газу до України була навіть більшою, ніж у "Газпрому" - 57% проти 43%.

Компанію створили у 2002 році троє громадян Румунії та ізраїльтянин, який називав себе адвокатом Семена Могилевича - російсько-українського бізнесмена та авторитету, який входив до десятки найбільш розшукуваних ФБР злочинців.

Потім власником компанії став український олігарх Дмитро Фірташ.

Повідомляється, що документально ланцюжок до нього не вів - власниками 70% акцій ETG були невідомі громадянки Кіпру - через належні їм компанії Dema Trustees і Dema Nominees.

Як з'ясував "Дождь", до компанії Eural Trans Gas мають відношення троє авторитетних петербуржців - Ілля Трабер, Сергій Васильєв і Дмитро Скигін, - яких пов'язують і з кримінальним світом, і з оточенням Володимира Путіна.

Dema Trustees і Dema Nominees опосередковано володіють часткою в Петербурзькому нафтовому терміналі - одному з найбільших на Балтиці, за яким стоять фігури Трабера, Васильєва та Скігіна.

Саме вони, за версією видання, були бенефіціарами посередника Eural Trans Gas, а не Фірташ.

Не виключено, що потім вони могли бути пов'язані і з RosUkrEnergo, яка зайняла місце ETG в транзиті.

Нинішній голова Газпрому Олексій Міллер свого часу був директором з інвестицій в компанії Трабера "ОБІП".

Повідомляється, що компанії, пов'язані з пітерськими авторитетами, і зараз мають бізнес в Україні.

Наприклад, Suzel Enterprises Limited, що належить формально невідомій жительці Кіпру, стоїть за компаніями Скігіна-молодшого разом з ще однією кіпрською компанією - Heico Ventures Limited.

З'ясувалося, що ці дві компанії опосередковано володіють часткою в одній з найбільших газодобувних компаній України - "Карпатигаз".

Вона займається видобутком газу в партнерстві з донькою "Нафтогазу України" - "Укргазвидобування". "Карпатигаз" видобуває з її свердловин понад 700 мільйонів кубометрів на рік.

Компанією "Карпатигаз" на 100% володіє Misen Enterprises AB, її половиною акцій в свою чергу розпоряджається шведська Misen Energy AB.

При цьому велика частина Misen Energy насправді належить кіпрським офшорам. Так, 29,6% акцій компанії Misen Energy AB належить кіпрській Norchamo Ltd, якою володіють Heico Ventures Limited і Suzel Enterprises Limited.