Суд не дозволив Мін'юсту стягнути з Лисичанського НПЗ понад 700 мільйонів гривень

Мін'юст має право оскаржити це рішення в апеляційній інстанції.

Господарський суд Луганської області відмовив Міністерству юстиції України в його вимозі стягнути з дочірньої структури російської державної "Роснефти" - "Лисичанської нафтової інвестиційної компанії" 705 мільйонів гривень збитків, які раніше було завдано державі Україна.

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Про це йдеться в опублікованому на сайті "Судова влада" прес-релізі рішення Господарського суду Луганської області від 18 квітня 2018 року.

"У провадженні за регресним позовом Міністерства юстиції України до ПРАТ "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" про стягнення понад 705 мільйонів гривень збитків, завданих державному бюджету України... була оголошена вступна та резолютивна частина рішення про відмову в задоволенні позову", - йдеться в повідомленні.

Згідно прес-релізу, зміст судового рішення з усіма поясненнями буде опубліковано після складання тексту рішення суду - після 2 травня.

Також наголошується, що Мін'юст може оскаржити рішення Госпсуду Луганської області, подавши протягом 20 днів апеляцію до Донецького апеляційного господарського суду.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб, 95,2% акцій "Лисичанської нафтової інвестиційної компанії" належить Rocneft Sh Investments Limited.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Європейський суд з прав людини визнав постраждалої приватну компанію "Агрокомплекс", яка на той час володіла Лисичанським НПЗ. У 2013 році суд зобов'язав Україну виплатити компанії 27 мільйонів гривень компенсації, які були перераховані в 2013-2015 роках.

Цю компенсацію компанія отримала за те, що в умовах недосконалої правової системи, яку не забезпечила держава Україна, "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія" отримала НПЗ, який їй належав. Пізніше Мін'юст ініціював позов щодо регресного відшкодування збитків (виплату компенсації попередньому власнику - "Агрокомплексу") до нового власника – дочірній структурі російської нафтової компанії. Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомляв, що відповідачем по цій справі є "Роснефть".