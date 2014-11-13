Ціни на нафту ще цього року можуть упасти до $70 - JPMorgan

JPMorgan значно знизив прогноз цін на нафту і вважає, що нафтові котирування можуть впасти до $70 за барель і швидко досягати рівня в $65 на початку січня наступного року, якщо на листопадовому засіданні ОПЕК не буде прийнято рішення про скорочення квот на видобуток, пишуть "Ведомости" з посиланням на огляд інвестбанку.

Таким чином, JPMorgan найбільш песимістично з усіх великих інвестбанків дивиться на перспективи нафтовидобутку в світі.

«Перевищення пропозиції над попитом на ринку нафти в умовах більш низького, ніж очікувалося, зростання світової економіки збільшує необхідність скорочення квот країнами, що входять в ОПЕК. Проте ключовою проблемою в даний час є те, що країни, що входять в ОПЕК, швидше за все, не зможуть прийти до спільного рішення про скорочення обсягів видобутку на листопадовій зустрічі. Якщо ОПЕК в листопаді не прийме рішення про зниження квот, ціни на нафту можуть впасти до $70 за барель і навіть торкнутися позначки в $65 на початку січня 2015 р. Однак таке сильне падіння нафтових котирувань, ймовірно, стане хорошим стимулом для того, щоб ОПЕК все ж скоротила видобуток. Зазначимо, що ми не очікуємо, що ОПЕК прийме таке рішення до кінця 2014 року», - йдеться в огляді.

Читайте такожНапередодні засідання ОПЕК в країнах картелю заговорили про скорочення видобутку нафтиЗа новими прогнозами аналітиків JPMorgan, в IV кварталі 2014 р. ціни на нафту в середньому будуть перебувати на рівні $80 за барель, а в 2015-2016 рр. на рівні $82 до $88, відповідно. Раніше експерти очікували, що в 2015-2016 рр. нафтові котирування будуть перебувати в діапазоні $110-120 за барель. Довгостроковий прогноз цін на нафту залишився колишнім - діапазон $80-90 за барель. На думку інвестбанку, довгостроковий попит буде відставати від зростання видобутку в країнах, що не належать до ОПЕК.