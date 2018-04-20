Ціна на нафту не може бути штучно завищена, ціни визначає ринок, заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх у відповідь на висловлювання Трампа.

Президент США Дональд Трамп звинуватив ОПЕК у штучному завищенні цін на нафту.

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"Схоже, ОПЕК знову робить це. З рекордними кількостями нафти всюди, включаючи повністю завантажені кораблі у морі, ціни на нафту штучно дуже завищені! Нічого хорошого (в цьому немає – ред.) і це не буде прийнято!", - написав Трамп у своєму Twitter.

Генеральний секретар ОПЕК Мохаммед Баркіндо прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про штучне завищення цін картелем, зазначивши що ні в ОПЕК, ні в учасників угоди ОПЕК+ немає ніякої мети щодо цін на нафту, передає Прайм.

"У нас немає ніякої мети щодо цін на нафту, ні в ОПЕК, ні у країн, що не входять в ОПЕК, які беруть участь у спільних зусиллях по стабілізації ринку. І ми багато раз вже про це говорили, навіть сьогодні", - сказав Баркіндо журналістам після міністерського засідання моніторингового комітету ОПЕК+.

Баркіндо також додав, що ОПЕК запросила сланцеві компанії США взяти участь у традиційному семінарі-конференції організації, яка відбудеться 20-21 червня у Відні.

Ціна на нафту не може бути штучно завищена, ціни визначає ринок, заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх у відповідь на висловлювання Трампа.

"Немає такої речі, як штучна ціна", - цитує аль-Фаліха видання The Wall Street Journal. "Ціни визначає ринок", - додав міністр.