Російський монополіст заявив, що переговори з українськими партнерами ні до чого не привели.

Російський монополіст «Газпром» направив до Стокгольмського арбітражу документи для розірвання контрактів з «Нафтогазом» на постачання і транзит газу через територію України.

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Про це йдеться в повідомленні компанії, передає РБК.

У документі наголошується, що переговори з «Нафтогазом» до результату не привели.

11 квітня голова Міненерго Росії Олександр Новак і віце-президент Європейської комісії Марош Шефчович обговорили поставки російського газу до ЄС, в тому числі через Україну. За словами Новака, Москва готова розглянути можливість транзиту газу територією України з 1 січня 2020 року «з урахуванням економічно обґрунтованих і конкурентних умов його використання».

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявляв, що компанія не має наміру відмовлятися від транзиту газу через Україну. За його словами, через українську територію, можуть щорічно поставляти до ЄС 10-15 млрд куб. м газу.

«Ведомости» з посиланням на два джерела повідомляли, що «Газпром» і «Нафтогаз» обговорюють умови нового контракту про транзит газу через Україну до Європи. За словами співрозмовників газети, мова йде про укладення нового контракту з 2020 року.

Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» 10 квітня офіційно повідомив про початок процедури примусового стягнення з російського газового монополіста «Газпрому» 2,6 млрд дол. в Європі через відмову російської сторони виконувати рішення Стокгольмського арбітражу, а також готує новий позов про відшкодування збитків, зазнаних через невиконання «Газпромом» рішень арбітражу.

«Газпром» програв суд з «Нафтогазом» в Стокгольмському арбітражі, згідно з рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію поставляти до 5 млрд куб. м газу в рік в 2018-2019 роках за цінами, які відповідали вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання і транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи і викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як «газова» криза була успішно подолана, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання з транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.