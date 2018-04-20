«Нафтогаз» прокоментував нове звернення «Газпрому» до Стокгольмського арбітражу

В українському холдингу заявили, що нове звернення "Газпрому" не скасовує його зобов'язань виплатити Україні 2,56 млрд дол.

Ініціювання російським газовим монополістом "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі нового провадження проти Національного холдингу "Нафтогаз України" з метою розірвати чинні договори не скасовує їх дії, отже "Газпром" залишається винен українській компанії 2,56 млрд доларів.

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Таку заяву оприлюднила прес-служба "Нафтогазу" у відповідь на появу інформації про те, що переговори, в ході яких "Газпром" пропонував українському холдингу змінити або розірвати чинні контракти на транзит і поставку газу, завершились безрезультатно.

"Оскарження арбітражних рішень ("Газпромом" - УНІАН) не зупиняє дію контрактів, "Газпром" залишається нам винен 2,56 млрд доларів плюс відсотки", - заявили в "Нафтогазі".

Також у прес-службі зазначили, що в контрактах не передбачена можливість зупинити їх дію в односторонньому порядку. Термін дії обох договорів (на постачання і транзит газу) закінчується наприкінці 2019 року.

В "Нафтогазі" також нагадали, що попереднє арбітражне провадження тривало більше трьох років.

Як повідомляв УНІАН, «Газпром» програв судову тяганину з «Нафтогазом» у Стокгольмському арбітражі, за рішенням якого він повинен виплатити українській компанії 2,56 млрд дол. Також суд зобов'язав російську компанію постачати до 5 млрд куб. м газу на рік у 2018-2019 роках за цінами, що відповідають вартості блакитного палива на європейських газових хабах.

На тлі програшу «Газпром» заявив про намір розірвати контракт на постачання й транзит газу з Україною в судовому порядку, а також знизив тиск у газотранспортній системі, що ускладнило транзит газу до Європи й викликало тимчасовий дефіцит газу в ГТС (2-3 березня). Після того, як «газову» кризу було успішно подолано, в Єврокомісії заявили, що Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання щодо транзитних поставок газу.

У 20-х числах березня «Газпром» офіційно повідомив «Нафтогаз» про те, що він відмовляється виконувати рішення арбітражу.