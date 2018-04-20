Експерт розповів, яким країнам невигідно будівництво "Північного потоку-2"

Італії не подобається газопровід, оскільки в Римі вважають негідним отримувати газ через Балтику і пів-Європи, зазначив Гончар.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" невигідно, як мінімум, десяти країнам Центральної та Східної Європи.

Також Італії не подобається трубопровід, розповів аналітик під час чату на "Главреді".

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"Невигідно, як мінімум, десяти країнам Центральної та Східної Європи, які заявили про свою позицію незгоди з будівництвом "Північного потоку-2" у відомому "Листі десяти" (глав держав і урядів) ще в 2016 році", - зазначив гість.

За його словами, Італії не подобається газопровід, "оскільки в Римі вважають негідним отримувати газ через Балтику і пів-Європи". "Але активну позицію протидії цьому проекту займають сьогодні Польща, країни Балтії та Україна. Пасивну опозицію за проектом демонструє Європейська комісія і негативну оцінку проекту дають в США і Великобританії", - додав Гончар.

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поруч з уже існуючим «Північним потоком-1».

Будівництво газопроводу повинно початися в 2018 році і завершитися до кінця 2019 року. Протяжність трубопроводу складе 1220 кілометрів, він повинен з'єднати російську Усть-Лузі і німецький Грайфсвальд.

Україна виступає проти будівництва «Північного потоку-2».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, «Північний потік-2» аж ніяк не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу.

5 квітня Верховна Рада України закликала міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони будівництва газопроводу «Північний потік-2».