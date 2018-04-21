МВФ: ціни на енергоресурси в Україні знову стали політичним питанням

Керівник європейського департаменту МВФ зазначив, що деполітизація цін на енергоресурси є важливою частиною програми співпраці України з Фондом.

Міжнародний валютний фонд заявляє, що Україні потрібно деполітизувати процес формування цін на енергоресурси.

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«Ми занепокоєні тим, що ціни на енергоресурси знову стали політичним питанням. Ми вважаємо критично важливим, щоб Україна повернулася на шлях деполітизації рішень стосовно цін на енергоресурси», – сказав керівник європейського департаменту МВФ Пол Томсен, передає Радіо Свобода.

Він додав, що ця деполітизація є важливою частиною програми співпраці України з МВФ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 травня 2018 року «Нафтогаз України» підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 5,5% порівняно з квітнем - до 9142,8 грн з 8670 грн за 1 тис. кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

Раніше, на квітень порівняно з березнем 2018 року, «Нафтогаз» збільшив мінімальні ціни на газ для промспоживачів на 10% - до 8670 за 1 тис. куб. м і максимальні ціни на 9,8% - до 9543,6 за 1 тис. куб. м.