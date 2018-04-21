Експерт пояснив, як схилити Газпром до нового контракту за принципом "транспортуй або плати"

За словами експерта, якщо буде мати місце консолідована позиція України та Європейської комісії, то спільними зусиллями можна схилити російську сторону до підписання чергового довгострокового контракту з відповідними гарантіями транзитних обсягів за принципом "транспортуй або плати".

Розрив газових контрактів між Україною і Росією не звільнить сторони від виконання своїх зобов'язань згідно з цими контрактами, тому так просто подібний намір Росії реалізувати не вдасться.

Таку думку президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар висловив під час чату в "Главреді".

На його думку, "Газпром" створює відповідний медіа і психологічний ефект тиску на українське керівництво і керівництво ЄС з тим, щоб змусити Київ враховувати російську позицію, а Брюссель схилити до лояльного ставлення в питанні будівництва "Північного потоку-2".

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"Однак, навіть якщо контракти будуть розірвані, або їх дія завершиться у визначений термін — 31 грудня 2019 року, "Газпром" не зможе обійтися без послуг української ГТС, принаймні ще протягом двох років "Газпром" буде "доводити до розуму" (виконувати роботу із випробування новозбудованих газотранспортних систем "Північний потік-2" і "Турецький потік") до виведення їх на проектну потужність. Тому, так чи інакше, якийсь тимчасовий транзитний контракт буде підписаний", — вважає він.

За словами експерта, якщо буде мати місце консолідована позиція України та Європейської комісії, то спільними зусиллями можна схилити російську сторону до підписання чергового довгострокового контракту з відповідними гарантіями транзитних обсягів за принципом "транспортуй або плати".

"Поки ми спостерігаємо відсторонену позицію Європейської комісії, позицію посередника між Україною і Росією, що, на мій погляд, неприпустимо, оскільки Україна, а не Росія, є членом договору Енергетичного співтовариства, Україна, а не Росія має Угоду про асоціацію з ЄС, Україна, а не Росія імплементує Третій енергопакет. Тому логічно, що Брюссель і Київ повинні діяти консолідовано", — зазначив співрозмовник.

Гончар додав, що завданням української дипломатії у цьому контексті є питання досягнення консолідації зусиль в інтересах як України, так і ЄС.

"Для нас важливо домогтися гарантій завантаження нашої ГТС хоча б на рівні 60 млрд кубометрів на рік, тоді вона збереже свою функціональність, і хоча й близьку до нуля, але позитивну рентабельність", — резюмував аналітик.