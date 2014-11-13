"Нафтогаз" нарощує видобуток нафти і газу в Єгипті

У повідомленні наголошується, що нафта і газ, видобуті «Нафтогазом» у Єгипті, реалізуються на території цієї країни.

Також повідомляється, що видобуток вуглеводнів проводиться на території під назвою Алам Ель Шавіш Іст, яка розташована у Західній пустелі Єгипту.

У вересні поточного року була введена в експлуатацію перша черга газопроводу та проведено облаштування родовищ, що дозволило почати видобуток природного газу в обсязі близько 300 тис. куб. м на добу. Протягом вересня-жовтня цього року уже видобуто 19 млн куб. м природного газу.

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Усього в рамках єгипетського проекту були пробурені 16 пошукових, 12 розвідувальних і 12 експлуатаційних свердловин, розвідано сім нафтогазових родовищ, із яких на чотирьох розпочато видобуток.

У 2015 році планується завершення будівництва технологічної інфраструктури на родовищах та введення в експлуатацію трубопроводів, завдяки чому стане можливим підключення інших продуктивних свердловин і вихід на рівень видобутку до 950 тонн нафти (зараз - близько 740 тонн) і 700 тис. куб. м газу на добу.

За попередньою оцінкою, видобуток нафти «Нафтогазом» на концесійній території Алам Ель Шавіш Іст за підсумками 2014 року може скласти до 260 тис. тонн, що становить 11-12% від річного видобутку нафти в Україні.

Крім того повідомляється, що обсяг видобутої нафти у Єгипті від 2009 року склав понад 680 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2006 року між Арабською Республікою Єгипет (АРЄ), Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено концесійну угоду на проведення нафтової розвідки та розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст у Західній пустелі АРЄ загальною площею 994 кв. км.

На початку 2012 року «Нафтогаз», Міністерство нафти АРЄ і Єгипетська державна компанія GANOPE (Ganoub EL-Wadi Holding Petroleum Company) підписали концесійну угоду про розвідку і подальшу експлуатацію двох нафтових блоків Wadi Mahareeth №8 і №9, розташованих у Східній пустелі Єгипту.

Площа концесійної території становить понад 20 тис. кв. км.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

GANOPE є державною єгипетською компанією, яка володіє ексклюзивними концесійними правами на всій території Південного Єгипту.