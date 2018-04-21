Експерт дав оцінку стану газової труби України

Українська ГТС потребує модернізації, підкреслив Гончар.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар вважає, що стан газотранспортної системи України є цілком функціональним.

Українська газова труба потребує модернізації, розповів аналітик під час чату на "Главреді", відповідаючи на запитання, як він оцінює сьогоднішній стан ГТС.

"... говорити про неї, як про металобрухт, це оперувати поняттями російської пропаганди", — заявив співрозмовник.

Гість підкреслив, що "рівень аварійності української ГТС нижчий, ніж у "Газпрому" (газовий монополіст РФ — Ред.)".

"Недаремно "Газпром" останні років п'ять перестав публікувати дані про рівень аварійності, тому що тоді впав би міф росагітпропа про українську ГТС як металобрухт", — додав Гончар.

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За його словами, слід зазначити, що за чотири з гаком роки російської агресії проти України та спроб диверсій на магістральних газопроводах, переривання транзиту газу в Європу не було.

"Це — чи не найкращий індикатор того, що ГТС успішно виконує свої транспортні і транзитні функції", — сказав експерт.

Раніше президент Петро Порошенко говорив, що Росія не обійдеться без української ГТС, в будь-якому випадку. Глава держави стверджував, що газопровід "Північний потік-2" — абсолютно політичний проект, в нього потрібно вкласти 15-20 млрд (ймовірно, доларів — Ред.), а у нас система готова.